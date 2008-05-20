На початку червня планується спеціальне засідання РНБО з питань охорони здоров’я

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила про те, що на початку червня планується проведення спеціального засідання РНБО з питань охорони здоров’я, на якому окремо буде розглянуто факт смерті юнака з Краматорська після вакцинації від кору і краснухи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила, коментуючи ситуацію зі щепленнями в Україні.

Зокрема, Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що трагедія зі щепленням від кору і краснухи в Донецькій області боляче вдарила по свідомості українців, амбіціях та авторитеті національних лікарів. За її словами, смерть від ін’єкції, що мала на все життя забезпечити імунітет 17-річного юнака – це більше, ніж смерть. “І саме в краї, де люди відчайдушно борються за українську енергетичну безпеку та гинуть за вугілля у неймовірно глибоких лабіринтах донецьких шахт”, - підкреслює Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому вона відзначила, що нині госпіталізовано 90 дітей.

Наголошуючи, що це - удар по національній безпеці, Р.БОГАТИРЬОВА зазначає: “Безпека людського життя має бути основним пріоритетом уряду. Саме він мав професійно унеможливити таку трагедію і взяти на себе відповідальність за її наслідки».

Секретар РНБО також зауважила, що їй “як професіоналу, який приніс клятву лікаря, важко зрозуміти, чому рішення про вакцинацію ухвалювалось поспішно і без належного жорсткого контролю та без дотримання необхідних процедур”.

“Поки що немає відповіді на питання – чому за розпорядженням КМУ накази Міністерства охорони здоров’я про щеплення від кору і краснухи, всупереч чинному законодавству, не були зареєстровані в Міністерстві юстиції? І найбільш незрозуміло, що вимагає особливих пояснень, питання – яким чином, станом на 25 березня 2008 року, ця трагічна індійська вакцина ще не була зареєстрована в Україні?”, - наголошує Р.БОГАТИРЬОВА.

У повідомленні зазначається, що в РНБО вже створено спеціальну комісію для перевірки усіх обставин, пов’язаних із трагедією в Донецькій області, і що відповідні фахівці предметно і відповідально розслідують, згідно із Законом «Про Раду національної безпеки і оборони України», ситуацію, та внесуть Президенту України пропозиції для притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Р.БОГАТИРЬОВА, від імені Ради національної безпеки і оборони України, висловила глибоке співчуття і жаль родині Антона Тищенка, а також підтримку родинам дітей, що госпіталізовані у Донецьку, Краматорську, Шахтарську, Мар’їнському і Першотравневому районах Донецької області.