Дієтологи назвали найшкідливішу їжу

Шаурма на одну чверть складається з жиру. До такого висновку прийшли дієтологи з британського графства Гемпшир.

За словами дослідників, вживання шаурми двічі на тиждень істотно підвищує ризик розвитку серцевих захворювань. Максимальна денна норма споживання жирів складає близько 70 грамів, тоді як в шаурме міститься від 100 до 140 грамів жиру.

Британські учені досліджували найбільш калорійні продукти. Згідно з їхніми висновкам, майже весь фастфуд містить денну норму жирів, проте лідером серед шкідливої їжі виявилася шаурма.

Серед досліджених представників фастфуда найменше шкідливою виявилася китайська свинина.

"Жир у фастфудській їжі підвищує рівень холестерину, внаслідок чого відбувається потовщення артерій. Те, що ви їсте таку їжу двічі на тиждень, є бомбою сповільненої дії", - заявив керівник дослідження Деніс Томас.

Medvesti.ru