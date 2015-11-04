Психологи штаба Ахметова розробили курс "Діти та війна"

Третього листопада відбулася робоча зустріч експертів Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з представниками Інституту модернізації змісту освіти МОН України і Українського методичного центру психології і соціальної роботи. Головною темою обговорення стало питання про ліцензування програми «Діти і війна» для її подальшого застосування в шкільних закладах України.

Як відомо, з самого початку бойових дій на Донбасі, Штаб Ахметова активно займався пошуком вирішення проблеми надання якісної психологічної допомоги людям, постраждалим від війни. Восени минулого року Гуманітарний штаб дізнався про існування міжнародної програми «Діти і війна», розробленої британськими і норвезькими фахівцями, яку Львівський інститут психологічного здоров'я рекомендував для своїх студентів. На підставі цієї програми, зібравши воєдино практики українських і зарубіжних експертів, Гуманітарний штаб з грудня 2014 року по травень 2015 року безкоштовно провів навчання на курсі «Травма війни» для 250 психологів України.

Читайте такожВ Авдіївці почалися безкоштовні консультації з психологами Штабу АхметоваВ той момент держава не була готова надавати повноцінну психологічну допомогу людям з посттравматичним синдромом (ПТСР), не існувало освітніх програм і кваліфікованих фахівців. Тільки пройшовши навчання в Гуманітарному штабі, психологи-практики визнали, що існують прості і ефективні заходи для допомоги людям, які потрапили в біду. Тому Психологічна служба штабу прийняла рішення поділитися своїми знаннями і досвідом.

У вересні 2015 року Штаб Ахметова подав документи для отримання ліцензії на практичний курс «Діти і війна» від Міністерства освіти і науки України, щоб у подальшому її могли застосовувати в школах та інших дитячих установах України.

В ході сьогоднішньої зустрічі Леся Корецька, начальник відділу неформальної та інформаційної освіти дітей Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України зазначила, що курс «Діти і війна» важливий і актуальний для країни. «Але при розробці програм для освітніх установ існують певні стандарти, яких необхідно дотримуватися. Тому ми рекомендуємо зібрати робочу групу, яка зможе доопрацювати програму для апробації в Україні», ‒ сказала вона.

«Важливо з'ясувати, для кого призначена програма, опрацювати її погодинно, зрозуміти стратегію її впровадження серед психологів і вчителів. Тільки після цього можна подавати її на затвердження», ‒ уточнив Юрій Луценко, науковий керівник Українського методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

У той же час всі учасники зустрічі визнали, що системного підходу та координації процесу надання психологічної допомоги в Україні, як з боку держави, так і з боку міжнародних організацій, досі не існує.

«На сьогодні ми бачимо неузгодженість в діях різних організацій. З одного боку, окремі міжнародні та українські структури заходять в Україну зі своїми проектами, з іншого ‒ мало хто знає про це. Затвердженого на державному рівні інструменту психологічної допомоги, як і розроблених методик для вчителів і шкільних психологів, досі немає. Додайте до цього відсутність фахівців у багатьох населених пунктах буферної зони і зони АТО, там, де вони дійсно потрібні. В результаті страждають люди, в першу чергу, діти», ‒ вважає Дар'я Касьянова, керівник програм і проектів Штабу Ахметова.

Психологічна служба Штабу надає допомогу людям, як на підконтрольних територіях Донбасу, так і в мирних містах України, які прийняли велику кількість переселенців – у Маріуполі, Харкові, Дніпропетровську, Києві та інших. За словами Касьянової, на відміну від міжнародних організацій, що спеціалізуються на первинній психологічній допомозі, Гуманітарний штаб пропонує і довгострокову глибинну допомогу для дітей, постраждалих від війни і мають симптоми ПТСР.

«Ми зацікавлені в тому, щоб програма «Діти і війна» застосовувалася системно і була доступна всім вчителям, як ефективний інструмент для надання необхідної психологічної допомоги постраждалим дітям. Тому найближчим часом Психологічна служба штабу зустрінеться з розробниками програми, щоб передати їм рекомендації Міністерства освіти і науки України. Зі свого боку, Штаб зробить все можливе, щоб доопрацювати програму і отримати дозвіл на її використання в шкільних установах України», ‒ стверджує Дар'я Касьянова.