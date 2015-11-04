Кабмін направив 20 млн на реорганізацію Держветфітослужби та Держспоживінспекції

Згідно з урядовим розпорядженням, опублікованим на веб-порталі Кабміну, 18 млн грн спрямовано на реорганізацію Держветфітослужби, 2,1 млн грн – на Держінспекцію із захисту прав споживачів.

Міністерству фінансів доручено внести відповідні зміни до розпису держбюджету, Держказначейству – перерахувати необхідні кошти.

У серпні 2014 року Кабмін прийняв рішення про оптимізацію роботи органів виконавчої влади і розпочав реорганізацію низки відомств. Пізніше, у вересні минулого року Кабмін прийняв рішення про створення на базі Держветфітослужби, Держспоживінспекції та Держсанепідемслужби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.