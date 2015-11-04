Кабмін направив 20 млн на реорганізацію Держветфітослужби та Держспоживінспекції
10:43, 04 листопада 2015Країна
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Кабінет міністрів України в рамках проведення реформи центральних органів влади направив 20,1 млн грн на реорганізацію Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та Державної інспекції з захисту прав споживачів.
Фото: УНІАН
Згідно з урядовим розпорядженням, опублікованим на веб-порталі Кабміну, 18 млн грн спрямовано на реорганізацію Держветфітослужби, 2,1 млн грн – на Держінспекцію із захисту прав споживачів.
Міністерству фінансів доручено внести відповідні зміни до розпису держбюджету, Держказначейству – перерахувати необхідні кошти.
У серпні 2014 року Кабмін прийняв рішення про оптимізацію роботи органів виконавчої влади і розпочав реорганізацію низки відомств. Пізніше, у вересні минулого року Кабмін прийняв рішення про створення на базі Держветфітослужби, Держспоживінспекції та Держсанепідемслужби Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.
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