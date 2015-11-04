Більш як 1,5 тис. жителів Донецька і Макіївки отримали кардіопрепарати від Гуманітарного штабу

1616 мирних жителів Донецька і Макіївки старше 40 років отримали кардіологічні препарати за напрямом «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова. Прийом заявок та видача медикаментів триватиме до кінця року.

«Штаб забезпечує кардіопрепаратами мирних жителів старше 40 років. За кількістю заявок ми бачимо високу потребу в ліках за важких життєвих умов і сезонних загострень серцево-судинних захворювань. Тому в наш набір ліків входять і заспокійливі засоби. Доставити препарати на непідконтрольну територію нам допомагають небайдужі волонтери в тій кількості, яку дозволено провозити за лінію дотику. Одні одержувачі приходять за препаратами самі, а людям похилого віку, які не можуть самостійно покинути свої будинки, їх привозять наші «мобільні» волонтери разом з продуктовими наборами прямо додому», ‒ розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу.

За словами Ірини, фахівці Штабу продовжують прийом заявок і на їх основі формують базу потреб у кардіопрепаратах. Їх видача триватиме до кінця 2015 року.

Читайте також90% важкохворих дітей Донбасу, які звернулися за ліками, проживають на підконтрольних територіяхШтаб Ріната Ахметова шукає шляхи вирішення проблеми з доставкою медикаментів на непідконтрольні території. В МОЗ України було направлено повторний лист з питанням про те, чи потрібна ліцензія на видачу гуманітарних медичних препаратів на підконтрольних територіях.

Хто і як може отримати кардіопрепарати від Штабу Ріната Ахметова?

Заявку на отримання допомоги по даному напрямку можуть подати жителі Донецька та Макіївки, які перенесли інсульт або інфаркт у 2014 – 2015 році. Діагноз повинен бути підтверджений медичним висновком лікаря, із зазначенням переліку необхідних препаратів.

Медикаментозна допомога при передінсультному або передінфарктному стані (нестабільна стенокардія; прогресуюча стенокардія напруги; гіпертонічний криз; гіпертонічна хвороба 3 ступеня.). Заявки розглядаються тільки від жителів Донецька і Макіївки старше 40 років, які мають один із перерахованих діагнозів, підтверджених документально з призначенням лікаря.

Для отримання кардіопрепаратів необхідно залишити заявку на безкоштовній гарячій лінії Гуманітарного штабу 0800 509 001 і чекати дзвінка співробітника, який розповість, які необхідно підготувати документи, в який день і за якою адресою можна забрати медикаменти.