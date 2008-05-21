Навесні стан шкіри погіршується, але її можна врятувати

Навесні стан шкіри погіршується. Вона втрачає еластичність, блякне, на ній проступають пігментні плями, веснянки. Чи можна повернути шкіру в нормальний стан без великих фінансових витрат? Про це «Правде.Ру» розповіла лікар-косметолог Ірина Данева.

Причиною зміни шкіри обличчя, шиї, рук, тобто її відкритих ділянок, навіть за збалансованого харчування, є відсутність вітамінів. Звичайно, простіше скористатися живильними та захисними кремами. Однак у них є два мінуси: по-перше, хороший крем коштує досить дорого, по-друге, він може спричинити алергію. Її прояви – це насамперед зуд та почервоніння шкіри (іноді висипи) у місцях накладання крему. У цьому разі слід зразу ж змиту крем та прийняти антигістамінний препарат.

Ось декілька рецептів масок, що запобігають появі зморшок і допомагають позбавитися від тих що вже є.

Маска перша. Змішайте один жовток, одну столову ложку гліцерину або меду і ретельно розітріть.

Маска друга. У скляну банку покладіть 100 грамів меду, натріть на дрібній терці лимон разом з шкіркою, ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.

Маска третя. У скляну банку покладіть 100 грамів меду, додайте 4 столових ложки горілки, розігрійте і перемішайте.

Ці маски потрібно накладати на обличчя щодня на 10-15 хвилин.

Є універсальний рецепт, який освіжає шкіру, знебарвлює веснянки і попереджає появу зморшок. Купіть пучок свіжої петрушки, прокіп`ятіть її в півлітрі води протягом 30 хвилин, охолодіть, процідіть, відіжміть і перелийте відвар в скляний посуд з пробкою. Протирайте обличчя відваром протягом двох днів, після чого потрібно готувати новий.