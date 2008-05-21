Батьки подають до суду на лікарів, які робили щеплення

Батьки дітей, яким було зроблено щеплення проти кору і краснухи, готують судові позови проти лікарів. У лікарнях Донецька і Краматорська на даний момент все ще знаходяться більше 90 чоловік після щеплення. Серед них 87 дітей - учні 10-11 класів.

За даними прес-служби МНС, серед госпіталізованих - 81 дитина. Зокрема, в Донецьку в лікарнях знаходиться 32 чоловік (зокрема 28 дітей), в Краматорську в результаті погіршення здоров`я до лікувальних установ потрапили 47 дітей, в Маріуполі - три дитина, в Шахтерському - дві люди (з них одна дитина). Крім того, в Селідовому госпіталізовано три людини, в Марінському районі - три дитина і в Першотравневому - одна дитина.

У Херсонській області чотири люди (зокрема 29-річна жінка) звернулися по медичну допомогу після вакцинації від кору і краснухи. Завідувачка обласним відділенням дитячої гематології дитячого онкогемотологічного центру в Донецьку Катерина Вільчевськая заявила, що "останні результати показали, що аналізи у них вже практично в нормі - чого не можна було сказати на момент приїзду школярів".

Мама одного зі школярів Краматорська Ірина Міщенко заявила, що "вакцинація була проведена без відома батьків". "Як могли робити щеплення, якщо медики не знали історії хвороб наших дітей? - відзначила вона. - Про суму компенсації говорити рано. Але те, що ми подамо до суду - це факт".

За фактом загибелі після щеплення 17-річного Антона Тіщенка з Краматорська була порушена кримінальна справа, яка знаходиться під особистим контролем Генпрокурора України Олександра Медведько. У рамках справи ведеться перевірка того, яким чином вакцина потрапила до України і як вона використовувалася.