На Полтавщині кожен четвертий, що потребував вакцинації, вже зробив щеплення

21 тисяча 400 жителів Полтавської області зробили щеплення від кору і краснухи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської облдержадміністрації, таким чином, кожен четвертий житель області, який підлягає вакцинації, зробив щеплення.

За словами начальника управління охорони здоров`я міськвиконкому Полтави Сергія КОТОВА, до припинення вакцинації в Полтаві ніяких скарг на погіршення самопочуття в тих, хто зробив щеплення, не було зареєстровано.

У Кременчуці було щеплено 5 тисяч 700 чоловік. За словами начальника міського відділу охорони здоров’я Валерія ЛИТВИНЕНКА, у п`яти жителів міста спостерігалися побічні явища. 17-річного хлопця медики навіть госпіталізували в реанімацію, але через два дні виписали з лікарні, оскільки стан його здоров`я стабілізувався.