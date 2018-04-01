10 запитань, які треба поставити гінекологу

Ймовірно, ви вважаєте, що менше часу займають відвідини гінеколога - то краще... Стандартний набір процедур (огляд, перевірка грудних залоз, мазок) - і ви вільні. Не поспішайте, подумайте: можливо, слід затриматися подовше і з`ясувати у лікаря причини відхилень, що з`являються, хай поки і невеликих. У 20 або 30 років ми, як правило, практично здорові, а якщо і звертаємося до лікаря, то лише для довідки або для отримання рекомендацій щодо засобу контрацепції. Адже з фахівцем можна обговорити цілий ряд тем, починаючи з тесту на ВІЛ і закінчуючи сексуальною задоволеністю. Ось 10 питань, відповіді на які не завадить знати кожній жінці.

1. Чи завжди необхідно здавати аналізи на інфекції?

Пам`ятайте про можливий ризик стосовно інфекцій, навіть якщо у вас постійний партнер. Крім хламідіозу, гонореї та сифілісу, немало неприємностей від папіломовірусу людини, що викликає появу бородавок на статевих органах. Якщо у вас був виявлений цей вірус, потрібно регулярно робити пробу Папаніколау, що дозволяє вчасно діагностувати появу пухлин на шийці матки. Візьміть за правило щорічно здавати тести на ВІЛ і гепатит, особливо якщо ви належите до групи ризику (вживали наркотики, вам робили переливання крові, у вас немає постійного партнера).

2. Чи потрібно міняти протизаплідні засоби? Не завжди те, що ви застосовуєте зараз, — найкращий вибір. Ви користуєтеся тільки презервативами? Порадьтеся з фахівцем щодо гормональних контрацептивних препаратів. Він визначить оптимальне для вас співвідношення гормонів, а у разі потреби надалі проконсультує з приводу заміни пігулок.

3. Чи можна застосовувати засоби екстреної контрацепції?

Мати подібні пігулки під рукою дуже корисно: вони забезпечать вас після спонтанного контакту на вечірці або в тому випадку, якщо ви стали жертвою насильства. Майте на увазі: до послуг такої «швидкої» не можна вдаватися постійно.

4. Як боротися з нетриманням? Це одне з тих питань, які рідко задають. Однак до 20 % жінок стикаються з подібною проблемою. І лише половина з них не соромляться сказати про це. Нетримання може бути спровоковане пологами, оскільки відбувається ослаблення сфінктера сечовипускального каналу. Стрес, штучні сахарозамінники, кофеїн, сильно охолоджені напої і червоний перець також провокують скорочення сечового міхура. Прагніть рідше споживати згадані продукти. Згадане відхилення безслідно проходить в 80 % випадків.

5. Чим небезпечний нерегулярний цикл?

Збої менструального циклу відбуваються після зміни ритму життю, зокрема режиму харчування і занять спортом. Проте, якщо тест на вагітність негативний, то затримка або мізерні кров`яні виділення можуть свідчити про позаматкову вагітність. «Позапланова» коротка менструація може сигналізувати про запальні процеси, порушення функції щитовидної залози або про гормональні порушення. Але не панікуйте, в більшості випадків все не настільки страшно, головне - вчасно поставити питання докторові.

6. Як вирішити проблеми в сексуальному житті? Звертатися до гінеколога з питаннями, що стосуються особистого життя, здається незручним. Насправді це нормально. Низьке лібідо часто буває пов`язано з прийомом заспокійливих засобів або невірно підібраних оральних контрацептивів. Дискомфорт або біль під час статевого акту можуть бути наслідком захворювань, таких як звичайна молочниця, ендометріоз, або виникати із-за фізіологічних особливостей. Все це легко виявить гінеколог. У разі психологічної проблеми лікар порекомендує вам іншого фахівця.

7. «Сестро, можна з вами поговорити?»

Одним з найкращих джерел інформації є медсестра. Вона часто володіє великим досвідом і може відповісти на багато питань, а також провести деякі нескладні процедури. Це заощадить час (а іноді і гроші). Постарайтеся увійти з медсестрою в дружній контакт, щоб заручитися її підтримкою в тому випадку, якщо вам раптом терміново потрібно буде потрапити на прийом до лікаря.

8. Як відбивається сексуальне насильство на здоров`ї? Кожні 2 хвилини в світі мають місце факти сексуальних домагань (зокрема згвалтування). Жертви часто одержують при цьому як фізичні, так і психічні травми. Організм жінки, яка піддалася сексуальному насильству, включає захист, намагаючись згладити спогади, зо ведуть до депресії. У таких випадках при статевому контакті можливий фізичний біль - вона є не чим іншим, як віддзеркаленням болю душевною. Не замовчуйте те, що відбулося, а розкажіть про все лікареві: це допоможе встановити діагноз і уточнити кількість майбутніх аналізів.

9. Чи варто дізнаватися про результати останніх аналізів, якщо ви упевнені, що все гаразд?

Обов`язково запитайте у лікаря або медсестри про результати тесту або мазка. Запишіть, коли вам призначений прийом, або хоч потелефонуйте.

10. Яким чином куріння впливає на жіноче здоров`я? Гінекологи настійно рекомендують відмовитися від цієї шкідливої звички. По-перше, значно обмежується вибір засобів контрацепції, оскільки багато пероральних препаратів у випадках їх застосування жінками, що палять, збільшують ризик утворення тромбів і серцевих нападів. По-друге, куріння ослабляє імунну систему, а це підвищує вірогідність появи новоутворень, а також розвитку інфекційних захворювань. По-третє, куріння шкодить репродуктивній функції. У курильщиць у 2–4 рази вище ризик викидня, народження мертвої дитини або дитини з дуже низькою вагою. Якщо ви палите, то неодмінно повідомте про це вашому лікареві.