Сережки з неякісного металу спричинюють дерматит

Дешеві сережки, куплені в переході метро або з рук, можуть обернутися проблемою здоров`я для ваших вух і шкіри. Дерматологи Університету Каліфорнії /Сан-Франциско, США/ застерігають, що біжутерія, виготовлена з простого металу, містить нікель. Цей хімічний елемент розвиває дерматит на мочках вуха, а при постійному носінні таких прикрас лікуванню шкірного захворювання досить складне.

Розглянувши рівні нікелю у 277 пар сережок, куплених в 34 різних місцях, хіміки встановили, що більшість з них містили високі концентрації речовини. Нікель при постійному контакті зі шкірою викликає алергічні і запальні реакції. Фахівці радять вибирати біжутерію тільки з нержавіючої сталі або носити срібні і золоті прикраси. При ознаках подразнення шкіри, почервонілості, свербіння або лущення рекомендується припинити носіння «коштовностей» і звернутися до лікаря.