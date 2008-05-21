У лікарнях Донеччини лишаються 84 особи, госпіталізовані після щеплень

Вчора з лікарень у Донецькій області виписано 5 дітей, госпіталізованих після щеплень проти кору та краснухи вакциною ZA 26-X.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього до лікувальних закладів області було госпіталізовано 89 осіб, з них 81 дитина.

Станом на 7.00 середи у лікарнях залишаються 84 особи, з них 77 дітей. Причини погіршення стану здоров`я встановлюються.

Ситуація перебуває на контролі Міністерства охорони здоров’я і МНС.