У лікарнях Донеччини лишаються 84 особи, госпіталізовані після щеплень
11:15, 21 травня 2008Країна
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Причини погіршення здоров`я встановлюються
Вчора з лікарень у Донецькій області виписано 5 дітей, госпіталізованих після щеплень проти кору та краснухи вакциною ZA 26-X.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього до лікувальних закладів області було госпіталізовано 89 осіб, з них 81 дитина.
Станом на 7.00 середи у лікарнях залишаються 84 особи, з них 77 дітей. Причини погіршення стану здоров`я встановлюються.
Ситуація перебуває на контролі Міністерства охорони здоров’я і МНС.
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