На засіданні уряду мають прийняти дві державні медичні програми на 2009-2013

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що на сьогоднішньому засіданні уряд має прийняти дві державні програми медичного спрямування на 2009-2013 рр.. Про це вона повідомила на засіданні в Кабміні, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, планується прийняти державну цільову програму "Здорова нація" та державну цільову концепцію підтримки профілактики ВІЛ/СНІДу та підтримки і лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

За словами Ю.Тимошенко, сьогодні також буде заслухано міністра аграрної політики Юрія Мельника, якій прозвітує про підсумки посівної компанії 2008 р. Зокрема, він розповість про структури посівних площ. У цьому аспекті, прем`єр-міністр заявила, що в цьому році під "під пшеницю на зерно кількість площ більша на 14%, ніж у минулому році".