ВООЗ: призупинення кампанії імунізації проти кору та краснухи в Україні може призвести до спалаху інших інфекцій

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Центр контролю за захворюваннями, Атланта, США (CDC), висловлюють жаль з приводу призупинення національної кампанії вакцинації проти кору та краснухи. Таке рішення буде мати довгострокові наслідки не тільки для кампанії проти кору та краснухи, а і для охоплення плановою імунізацією, і як результат – може призвести до спалахів інших інфекційних захворювань.

Протягом 2005- 2006 років Україна пережила важкі спалахи кору. Було інфіковано понад 50,000 молодих людей, що становило 80 відсотків загальної кількості випадків кору в Європі. На краснуху щороку хворіють понад 20,000 молодих українців. Також великий спалах краснухи був у 2002 році, протягом якого постраждало понад 100,000 осіб, що спричинило випадки серйозних вроджених вад.

ВООЗ, ЮНІСЕФ та CDC попереджають про те, що без кампанії в Україні знову будуть спалахи інфекції. Міжнародні партнери з охорони здоров’я закликають Уряд України підтвердити свої зобов’язання щодо стратегії ВООЗ з подолання кору та краснухи в Європі до 2010 року.

Рішення Уряду України призупинити Кампанію з вакцинації було викликано нещодавньою трагічною смертю 17-річного юнака у Краматорську. Спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я до тепер розслідує даний випадок, Міністр охорони здоров’я України заявив про те, що попередні результати не доводять зв’язок між вакцинацією та смертю юнака. ВООЗ, ЮНІСЕФ та CDC висловлюють жаль з приводу рішення щодо призупинення кампанії та вилучення вакцини з обігу, прийнятого до отримання офіційних результатів розслідування.

ВООЗ, ЮНІСЕФ та CDC наголошують на тому, що вакцину проти кору та краснухи, що використовується в Україні було прекваліфіковано ВООЗ та виготовлено згідно з найвищими міжнародними стандартами, найбільшим виробником вакцин проти кору та краснухи в світі є Serum Institute of India. Кожні двоє з трьох дітей, які пройшли імунізацію проти кору та краснухи, отримали щеплення вакциною цього виробника. Дана вакцина проти кору та краснухи має відмінну попередню історію використання у країнах Європи та СНД. Понад 34 мільйони молодих людей були імунізовані саме цією вакциною. Вакцина проти краснухи того самого виробника використовується в Україні з 2002 року. Понад 1,3 мільйони осіб було щеплено.