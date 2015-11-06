У неблагополучних щодо АЧС областях заборонили торгівлю живими свиньми і подвірний забій

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кабінеті міністрів прийняла рішення заборонити реалізацію живих свиней і подвірний забій з метою подальшого продажу свинини в областях, найбільш схильних до ризику спалаху африканської чуми свиней (АЧС).

Про це повідомила прес-служба Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, у рамках посилення ветеринарного контролю буде вжито заходів щодо припинення діяльності стихійних ринків та інформування населення про загрозу АЧС. Крім того, компетентні органи посилять нагляд за видачею ветеринарних документів на переміщення тварин.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок АЧС було зафіксовано в селі Хутори біля Черкас у підсобному господарстві виправної колонії. На території господарства перебувало 270 свиней, п'ятеро з яких загинули від африканської чуми.

Неблагополучними щодо АЧС визнано п'ять областей України: Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську та Рівненську. Поширення вірусу, що стерігається сьогодні, почалося з 2012 року, коли випадки падежу тварин від АЧС було зафіксовано в Запорізькій області.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.