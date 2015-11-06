Які властивості кави корисні для здоров'я

Чому кожен день потрібно пити каву? Скільки її можна пити? І чим же корисний напій? Ми відповідаємо на ці питання, пише sunny7.ua.

Чому кожен день потрібно пити каву: яка користь для здоров'я?

Корисні антиоксиданти

Вважається, що зелений чай багатий на вміст антиоксидантів. Це правда, але в каві їх у 4 рази більше. Чому кожен день потрібно пити каву? Все тому, що антиоксиданти – це потужна зброя проти блукаючих молекул, які можуть знищувати клітини ДНК і приносити шкоди організму. Це в свою чергу веде до передчасного старіння, порушення роботи головного мозку і нервової системи.

Лікуємо депресію

Американські вчені провели дослідження, в якому з'ясувалося, що ризик впасти в депресію знижується на 20% при вживанні кави. Це пояснюється наявністю в ній гормону задоволення. Особливо корисно вживати каву восени, коли людина найбільше схильна до ризику впасти в депресію.

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Чому кожен день потрібно пити каву? Тому що вона знижує ризик розвитку раку шкіри – меланоми. За дослідженнями вчених Національного інституту вивчення раку (США) такі цілющі властивості має тільки справжня кава з кофеїном.

Запобігає появі розумових хвороб

Експерименти європейських вчених довели, що кава позитивно позначається на роботі головного мозку. Її вживання може запобігти хворобі Альцгеймера. Ще одне дослідження Університету Південної Флориди і Університету Майамі розповіли про те, що люди старше 65 років, які вживали каву, починали страждати цією недугою значно пізніше, ніж ті, хто кави не пив.

Кава від стресу

Вивчення впливу кави в Національному Університеті Сеула призвело до висновку, що запах кави може зняти стрес від недосипання. Експеримент проводився на щурах. Після позбавлення їх сну вчені виявили позитивні зміни в головному мозку від запаху кави.

Кава – це найбільш вживаний напій у світі після води. За даними статистики людина випиває за рік стільки кави: у Фінляндії – 11,9 кг, Швеції – 7,3 кг, Естонії – 5,5 кг, Литві – 3,8 кг, Латвії 2,3 кг, Україні – 1,9 кг. А загальна кількість спожитих кухлів кави у всьому світі дорівнює 2,5 млрд.