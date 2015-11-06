Три найкращі для організму овочеві соки

Дієтологи впевнені: кожен день потрібно вживати 5 порцій овочів і фруктів різного забарвлення – червоні, жовті і зелені. Примітка: одна з них обов'язково повинна бути у вигляді соку. Це забезпечує організм оптимальною порцією вітамінів і мінералів, повідомляє ranok.ictv.ua.

Морквяний сік

Цей сік надзвичайно багатий природним бета-каротином, який перетворюється в організмі у вітамін А. А всі ми знаємо, що саме цей вітамін відповідає за здоров'я нашої шкіри.

Томатний сік

Томатний сік містить лікопін, який вивільняється з клітин рослин під дією високої температури. Лікопін виконує в організмі функцію антиоксиданту, тому корисно впливає на нашу шкіру.

Читайте такожБуряковий сік дуже корисний пацієнтам із серцево-судинними захворюваннямиСік квашеної капусти

Квашена капуста забезпечує нас вітаміном С, який організм не здатний накопичувати самостійно. Завдяки йому шкіра залишається пружною і підтягнутою, а про целюліт і зовсім можна забути назавжди. Крім того, увага тим, хто худне: вітамін С ще й сприяє спалюванню жирів.