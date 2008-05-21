Міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками вакцинації в Україні проти кору і краснухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Всі відповіді конкретні будуть зроблені міжнародними експертами і нашими фахівцями», - сказав він.

Він повідомив, що завтра відправляється до Швейцарії, де проведе зустріч у Женеві з генеральним директором Всесвітньої асоціації охорони здоров`я для того, щоб пояснити, що відбувається в Україні.

В.КНЯЗЕВИЧ додав, що «я ставитиму питання до них, тому що їх допомога, їх концепція…».

Крім того, міністр повідомив, що на сьогодні він звернувся до СБУ, прокуратури, розвідки, "щоб з`ясувати і зняти це питання".

«З`являтимуться факти відповідальності, від найвищого рівня і до низу, де допущені будь- які помилки і так далі», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Він повідомив, що на сьогодні проведено вакцинацію 109 тис. українців і, за винятком одного трагічного випадку, інших випадків не було.

Щодо госпіталізації людей після вакцинації, міністр сказав, що може надати по конкретній людині діагноз, і не пов`язує госпіталізацію з проведенням вакцинації.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер в реанімації.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 середи в лікувальних установах Донецької області через погіршення самопочуття у зв`язку з проведенням щеплень проти кору і краснухи перебуває 84 чол., із них 77 дітей.

19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.