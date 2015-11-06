"Ліки України" очолив Геннадій Ворона

Відповідну інформацію поширила прес-служба Кабінету міністрів.

Уряд призначив Ворона заступником голови правління компанії «Ліки України» 22 липня 2015 року і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків голови.

Як повідомляв УНІАН. Постійна комісія з проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств допустила до участі в конкурсі на посаду голови правління державної акціонерної компанії «Ліки України» Геннадія Ворона і Сергія Майданевича.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.