Епідемія дитячого ожиріння наздогнала Францію

Серед маленьких жителів Франції все стійкіше розповсюджується ожиріння. При цьому воно охоплює в три рази більше дітей з сімей з низьким соціально-економічним статусом, ніж дітей середнього і вище середнього класу. Не дивлячись на те, що рівень дитячого ожиріння у Франції один з найнижчих в Європі, останніми роками проблема зайвої ваги зачіпає все більше малюків. Протягом минулих трьох десятиліть рівні ожиріння підвищилися саме у дітей.

Для дослідження французькими фахівцями Національного інституту спостереження здоров`я були вивчені дані про вагу серед школярів 7-9 років протягом 2000-2007 років. Епідеміологи встановили, що 18,1% дітей в країні мали високий індекс маси тіла, а 3,8% вже розвинули початкові симптоми хронічного ожиріння. Інший огляд Університету Парижа дітей від трьох до 17 років показав, що поширеність надмірної ваги або ожиріння серед вікової групи 3-10 років складала 16,9%; серед 11-14 років - 15,3% /25,3% у хлопчиків і 16,5% у дівчаток; у 15-17-річних учнів старших класів - 14,3%. Кількість дітей з ожирінням було в 2,5-3 рази вище в сім`ях з низьким матеріальним доходом.