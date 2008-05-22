Уся правда про шкоду солярію

В даний час багато говорять про шкоду солярію. Звичайно, далеко не все з того, але є і такі факти, про які слід знати, перш, ніж вибрати такий спосіб засмаги. Спершу слід зазначити, що більшість дерматологів сходяться на думці, що солярій все ж таки шкідливий.

Річ у тому, що промені від лампи в солярії, приводять до передчасного старіння шкіри. На шкірі з`являються помітні зморшки і інші видимі ознаки старіння шкіри.

Не варто забувати і про такий доведений факт, що люди, що відвідують солярій більше десяти разів на рік, в сім разів частіше за інших страждають від такого захворювання, як меланома, а це найжорстокіший вид раку шкіри.

Крім того, ця індустрія в нашій країні практично не контролюється, саме тому, людина, що прийшла в солярій за засмагою, може піти звідти, одержавши величезну дозу радіації. Особливо шкідлива засмага людям зі світлою шкірою.

А для жінок солярій небезпечний удвічі. Річ у тому, що засмагати під штучним сонцем, небезпечно для грудей. Онкологи-мамологи стверджують, що засмага в солярії, особливо «без верху», може призвести до серйозних проблем з молочною залозою. У капсулі солярію джерело випромінювання знаходиться дуже близько до грудей. Величезна кількість нервових закінчень ховається під тонкою шкірою ареоли молочної залози, і небажані фотохімічні процеси можуть вплинути не тільки на чутливість і зовнішній вигляд ареоли, але і спровокувати розвиток не тільки доброякісних, але і злоякісних пухлин.