Пий кефір і будь здоровим

Вітчизняні дієтологи стверджують, що для того, щоб бути здоровим, досить починати і закінчувати свій день склянкою кефіру. Якщо вірити фахівцям, то вживання цього кисломолочного напою позитивно впливає на стан всіх систем організму. За допомогою регулярного вживання кефіру можна нормалізувати мікрофлору кишечника, понизити рівень поганого холестерину в крові, а, крім того, укріпити імунітет.

На думку фахівців найбільш активними властивостями володіє ацидофільний кефір. Радує також те, що приготувати такий кефір можна самостійно.

Для приготування кефіру вам потрібно буде в аптеці придбати ацидофілус в капсулах. У 500 мл теплого кип`яченого молока розчиніть три капсули, після чого, поставте в тепле місце на дванадцять годин. Одержаний після закінчення цього часу напій слід пити охолодженим.

Кефір слід зберігати в холодильнику не більше трьох діб. Слід також відзначити, що «молодий» кефір має послаблюючу дію на організм людини, а ось триденний, навпаки, позбавить від діареї.

В наступні дні для закваски кефіру можна використовувати вже приготований раніше кефір. Для цього вам потрібно буде на літр молока узяти дві столові ложки закваски. Через десять днів слід знову використовувати ацидофілус, а закваску відновити.

Можна також для приготування кефіру скористатися і сухою ацидофільною закваскою, яку також можна придбати в аптеці. Для цього вам потрібно буде 50 г заквасок розчинити в одному літрі теплого кип`яченого молока і залишити суміш на шість-вісім годин, періодично перемішуючи. Пити одержаний напій охолодженим.