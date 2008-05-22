Кабмін заборонить українцям вживати алкоголь у громадських місцях

Кабінет Міністрів має намір заборонити вживання алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях (окрім спеціально відведених) і на робочих місцях.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства у справах сім’ї, молоді і спорту.

Згідно з повідомленням, Кабмін на засіданні схвалив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми Здорова нація на 2009-2013 роки.

Окрім заборони на вживання алкогольних напоїв, концепцією, зокрема, передбачено здійснення заходів щодо зменшення шкідливого впливу куріння на здоров’я населення, розвитку національних і сімейних традицій здорового способу життя, облаштування рекреаційних парків, спортивних споруд, пішохідних і велосипедних доріжок та інших місць для активного відпочинку населення.

За словами міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія Павленка необхідність ухвалення концепції обумовлена тим, що на сьогоднішній день середня тривалість життя громадян України на 10-12 років нижча, ніж в країнах Європейського союзу, у 90% школярів діагностуються різні захворювання.

Павленко підкреслив, що ситуація, що склалася, несе реальну загрозу генофонду нації.

Кабміном також був схвалений План першочергових заходів щодо впровадження здорового способу життя на 2008 рік.

Планом, зокрема, передбачена пропаганда здорового способу життя на телебаченні і радіо.

Як повідомлялося, з 10 травня заборонено зображати популярних осіб у рекламі пива або напоїв, виготовлених на його основі.