Ладан - потужний антидепресант

Дим палаючого ладану містить речовини, які відганяють страх, з`ясувала група вчених з Ізраїлю та США.

Автори дослідження - біологи з американського університету Джона Гопкінса та Ієрусалимського університету - повідомляють, що палаючий ладан (смола ладанного дерева - рослин роду Boswellіa) активує погано вивчені іонні канали в клітинах мозку й знижує рівень тривоги. Про це зазначається у статті, опублікованій в науковому виданні FASEB Journal.

Дим ладану та фіміаму з найдавніших часів використовується в релігійних церемоніях, у тому числі в християнському богослужінні.

"Незважаючи на інформацію, яка міститься в деяких древніх текстах, вплив тридцятилітніх ладанного дерева на психіку не досліджувався. Ми встановили, що ацетат інценсола (іncensole acetate), компонент смоли ладанного дерева, в експериментах на мишах знижує рівень занепокоєння й впливає на поведінку як антидепресант", - говорить Рафаель Мечоулем, один зі співавторів роботи.

Щоб визначити психоактивний ефект ладану, дослідники ввели ацетат інценсола миші. Вони встановили, що речовина впливає на ділянки мозку, про які відомо, що вони пов`язані з емоціями, а також з тими нервовими вузлами, на які діють існуючі антидепресанти.

Зокрема, ацетат інценсола активує білок TRPV3, що у ссавців відповідає за відчуття тепла. Коли речовину вводили миші, позбавленій цього білка, вона не діяла на її мозок.

За його словами, отриманий ученими результат допоможе в розвитку сучасної нейробіології.

"Розуміння того, як ацетат інценола, отриманий з ладану, впливає на певні зони мозку, може допомогти нам також у вивченні хвороб нервової системи", - зазначає він.

За даними Національного інституту здоров`я США, від депресії та пов`язаних з нею розладів страждають приблизно 14,8 мільйони дорослих американців.

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