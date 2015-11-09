У першому раунді додаткової вакцинації проти поліомієліту імунізували 53,7% українських дітей

У першому раунді додаткової вакцинації проти поліомієліту були імунізовані 53,7% українських дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі повідомив на брифінгу у Кабінеті міністрів.

Він наголосив, що для формування стійкого популяційного імунітету проти поліомієліту в Україні необхідно імунізувати 95% дітей.

“4 листопада закінчився перший раунд вакцинальної кампанії, яка розпочалась 19 жовтня цього року, і стала наймасштабнішою з 1995 року. За цей час провакциновано 1 млн 249 тис. дітей. Це 53,7% від загальної кількості. Найвищі показники охоплення в Кіровоградській області — за 80%. Далі Миколаївська — 77% та Хмельницька — понад 70%. Найнижчі показники мають Київ — 36%, Одеська область — 31%, Донецька — близько 39%”, - сказав Квіташвілі.

Він зазначив, що другий тур щеплень розпочнеться 30 листопада.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс наголосила, що вже цього тижня Україна отримає 4,4 млн доз вакцин виробництва французької компанії Sanofi Pasteur для другого раунду щеплень.

“Завдяки підтримки ЄС ми отримало фінансову допомогу у проведенні третього раунду. У наступних двох раундах будуть враховані усі позитивні моменті першого. Водночас ми хотіли б бачити кращу взаємодію між різними органами влади. Ми б хотіли звернутися до Кабміну із закликом, щоб вони ініціювали таку співпрацю між відомствами. Зокрема, Міністерство освіти має відігравати більшу роль в обізнаності батьків щодо важливості імунізації дітей”, - сказала Барберіс.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація класифікується вже як спалах хвороби в регіоні. Міністр підкреслив, що обидві дитини, які захворіли, не були щеплені від поліомієліту.

2 вересня закарпатські медики спростували інформацію про два випадки захворювання на поліомієліт в області.

3 вересня у МОЗ заявили, що сертифікована ВООЗ лабораторія підтвердила, що захворювання двох дітей на Закарпатті було викликано вірусом, похідним від вакцинного штаму, та підтверджено циркуляцію вірусу, що, відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил, прирівнюється до спалаху поліомієліту.