МОЗ відсторонив двох високопосадовців від виконання обов’язків на час розслідування щодо масової вакцинації

Міністерство охорони здоров’я України відсторонило першого заступника міністра, головного державного санітарного лікаря Миколу ПРОДАНЧУКА і заступника головного державного санітарного лікаря України Людмилу МУХАРСЬКУ від виконання повноважень за посадою терміном на 15 днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, протягом цього часу буде здійснено службове розслідування щодо дотримання посадовими особами чинного законодавства при державній реєстрації, ввезенні на територію України та застосуванні вакцини проти кору та краснухи виробництва компанії Serum Institute (Індія).

Відповідний наказ міністерства № 194-К був виданий 20 травня ц.р.

Згідно з документом, на час службового розслідування виконання обов’язків Головного державного санітарного лікаря України покладено на першого заступника Головного державного санітарного лікаря України Анатолія ПОНОМАРЕНКА.

За даними МОЗ, станом на 21 травня загальна кількість дітей, які перебувають у лікарнях з підозрою на поствакцинальні реакції становить 46 осіб, з яких 44 госпіталізовані у Донецькій області, по одній – у Луганській та Херсонській.

За свідченнями лікарів, на сьогодні стан госпіталізованих задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

21 травня міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що ініціює проведення міжнародної експертизи за наслідками вакцинації в Україні проти кору і краснухи.