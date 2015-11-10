У Києві підписано угоду про добудову нового корпусу "Охматдиту"

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, замовник будівництва нового корпусу «ОХМАТДИТу» — державне підприємство «Укрмедпроектбуд» — та переможець відкритого конкурсу з визначення генерального підрядника — ТОВ «Альтіс-Констракшн» — підписали договір генерального підряду.

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Як заявила заступник головного лікаря НДСЛ «Охматдит» з організації методичної роботи Олена Мешкова, «новий корпус лікарні необхідно будувати якомога швидше, адже потік пацієнтів зростає щороку на мінімум 1,5 тис. осіб, і сьогодні він вже досяг 19 тисяч хворих, тоді як в 2011 році їх було 16 тисяч. Батьки навіть для діагностики возять дітей за кордон, ситуація критична. За ці два роки ми підготували команду спеціалістів, які вже готові працювати на новому обладнанні».

27 жовтня ДП «Укрмедпроектбуд» акцептувало пропозицію ТОВ «Альтіс-Констракшн», загальна вартість якої становила 389,979 млн грн.

Нагадаємо, будівництво нового сучасного корпусу НДСЛ «ОХМАТДИТ» було зупинено восени 2013 року через відсутність фінансування.

У державному бюджеті на 2015 рік на добудову нового корпусу НДСЛ «ОХМАТДИТ» було передбачено 500 млн грн. У серпні МОЗ оголосило відкритий конкурс на вибір генпідрядника з добудови нового корпусу дитячої лікарні «ОХМАТДИТ». ДП «Укрмедпроектбуд» отримало тендерну документацію від 14 компаній. Однак процедура розкриття пропозицій учасників, що мала відбутися 16 вересня, декілька разів переносилася через скарги до Антимонопольного комітету України. Після розгляду усі скарги були відхилені. Дотримання стандартів прозорості та доброчесності при проведенні торгів контролювали експерти київського представництва міжнародної організації Transparency International.