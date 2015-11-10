Одещина: кількість постраждалих від отруєння тістечками зросла до 25 осіб

Як повідомила УНІАН заступник начальника управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Ганна Луньова, постраждалі постували до районної лікарні до 10 листопада включно.

Серед госпіталізованих – семеро дітей. У постраждалих спостерігаються такі симптоми: розлад шлунку, висока температура, зневоднення й слабкість.

Зокрема, разом із матір'ю було доставлено до лікарні немовля віком 2,5 місяця, також проходять лікування діти віком 3, 5 і 11 років.

«Еклери, які стали причиною харчового отруєння, виготовлялися в районному центрі Кодима, продавали їх у Балті. Наразі в Кодимі проводять слідчі дії співробітники поліції та прокуратури. Людина, відповідальна за виготовлення неякісної продукції, понесе передбачене законом покарання», - зазначила Луньова.

Вона додала, що стан постраждалих медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Наразі проводяться дослідження для виявлення збудника інфекції, а також заходи, спрямовані на локалізацію спалаху. Приміром, у районі проводяться подворові обходи з метою виявлення можливих хворих.

Луньова акцентувала, що ситуація на контролі профільного управління ОДА та обласної санітарно-епідеміологічної станції.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня до Балтської районної лікарні Одеської області почали поступати місцеві жителі, в яких спостерігалися симптоми харчового отруєння. Всі постраждалі їли тістечка, які купували в буфеті швейної фабрики і в місцевих магазинах.