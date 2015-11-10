У Міноборони стартував пілотний проект щодо обігу медичного майна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони підполковник Олексій Чорнобай.

"Планується, що після експерименту це програмне забезпечення у допрацьованому вигляді буде запроваджене в усіх ЗСУ. Вже зараз воно може бути адаптованим до системи електронних закупівель, а в перспективі буде надійно захищене та сумісне зі стандартами збройних сил країн-членів НАТО. Випробування нової автоматизованої системи триватиме до кінця грудня поточного року, а вже у 2016 році вона впроваджуватиметься у всіх військових госпіталях та складах військово-медичного майна ЗСУ", - повідомив він.

Крім того, на лікуванні у медичних закладах Міноборони перебуває 110 військовослужбовців, які були поранені в ході антитерористичної операції

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"На лікуванні за кордоном перебуває 37 військовослужбовців, зокрема у Німеччині, Литві, США, Угорщині та Австрії. 93 учасники АТО наразі проходять реабілітацію в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони. Військовослужбовці, які виконують завдання в АТО на 100% забезпечені індивідуальними засобами медичного захисту, на 90 % - медичною технікою. Кожен військовослужбовець забезпечується знеболюючим засобом. Наразі триває постачання медичних сумок-укладок для комплектування аптечок лікарськими засобами та виробами медичного призначення", - сказав речник відомства.

Крім того, за його словами, у військово-медичні заклади продовжує надходити медичне майно від вітчизняних та іноземних благодійників, яке негайно розподіляється у військові частини, задіяні у виконанні завдань в зоні АТО, та використовується для лікування поранених військовослужбовців.

"З коштів, які надійшли у якості благодійної допомоги на рахунок Міністерства оборони України, 2,4 млн грн передбачено на придбання медикаментів. Наразі усі ці кошти розподілені по медичних підрозділах та використані. Крім того, до військово-медичних закладів та військових частин Збройних Сил надходить благодійна допомога у натуральному вигляді. Станом на сьогодні для ЗСУ надійшло медичне майно на загальну суму 189,6 млн грн", - додав Чорнобай.