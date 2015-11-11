Індійський фармвиробник поставить в Україну до 15 листопада ліки для людей з ВІЛ

Індійська компанія «Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед» згідно з укладеним з благодійним об'єднанням «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» контрактом поставить в Україну до 15 листопада антиретровірусні препарати на суму 685 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

«Обсяг ліків, які надійдуть з Індії, дасть змогу повністю покрити потреби пацієнтів до квітня 2016 року», - вказується в повідомленні. За інформацією МОЗ, за закупівлю терапевтичних препаратів для людей з ВІЛ та СНІД статусом відповідала компанія «Вектор Фарма». Компанія виграла у 2014 році тендер на поставку в 2015 році антиретровірусних препаратів для більш як 20 тис. пацієнтів. Міністерство перерахувало компанії гроші, проте вона змогла забезпечити лише 20% запланованих обсягів поставки. Наявних ліків вистачає до кінця листопада 2015, наголошується в повідомленні МОЗ.

У зв'язку з нестачею ліків і відсутністю бюджетних коштів міністерство звернулося до благодійного об'єднання «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», яке уклало контракт на поставку ліків з індійською компанією за власний рахунок. «Ліки прибудуть до 15 листопада 2015 року, а всі розрахунки з нашого боку будуть здійснені в березні 2016 року», - сказав голова координаційної ради благодійного об'єднання «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» Володимир Жовтяк.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року було підписано Рамкову угоду з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання безповоротної фінансової допомоги на загальну суму 133 881 757 доларів у період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2017 року.

Угода включає в себе три гранти, реалізацію яких забезпечуватимуть основні реципієнти, які призначені Національною радою з питань протидії туберкульозу і ВІЛ/СНІД в Україні – 68 799 281 доларів, «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» – 60 406 308 доларів, а також Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ – 4 676 168 доларів.

Благодійне об'єднання «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» - найбільша організація, що представляє інтереси ВІЛ-позитивної спільноти України. Вона має представництва в 40 регіонах України, нараховує близько 500 членів, понад 400 співробітників і надає послуги більш як 40 000 клієнтів.