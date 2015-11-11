Протиправцевий анатоксин є у всіх регіонах України - МОЗ

Це препарат «Алтеана» (міжнародна непатентована назва: Анатоксин правцевий) виробництва Імуно Фарма, Словацька Республіка, наголошують у МОЗ.

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Препарат внесений в реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби згідно Постанови КМУ від 02.07.2014 №240 «Про референтне ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів» та наказу МОЗ України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2014 року за №1097/25874 та є єдиним препаратом, що доступний на сьогодні для продажу в Україні.

Посередник з продажу ТОВ «БАДМ-Б».