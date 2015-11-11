Європейська інсультна організація розпочинає в Україні 5-річний проект

Європейська інсультна організація (ESO) розпочинає 5-річний проект щодо поліпшення медичної допомоги та освіти у країнах Східної Європи, зокрема і в Україні.

Про це йшлося в УНІАН на прес-конференції «Інсульт у світі та в Україні. Допомога Європейських партнерів у побудові дієвої інсультної медичної допомоги (проект ESO-EAST)».

На заході зазначалося, що даний проект Європейської інсультної організації передбачає 5-річну співпрацю з країнами Східної Європи з метою оптимізації допомоги та впровадження кращої світової практики лікування інсульту.

Учасники заходу наголошували, що хоча смертність у світі внаслідок інсультів загалом зменшилася, тягар через цю хворобу лишається величезним і надалі зростає. Це особливо актуально для країн Східної Європи, де широко розповсюджено чинники ризику, зокрема, неконтрольований артеріальний тиск, куріння, а також відсутність відповідних національних програм з охорони здоров’я.

За словами президента Української асоціації боротьби з інсультом професора Миколи Поліщука, в Україні щороку фіксується близько 100 тисяч випадків інсультів. «Минулого року було понад 94 тисячі випадків, з них щочетвертий – у віці до 60 років. Частота інсультів в Україні вища, ніж у будь-якій країні Європи. Разом з тим, у цих країнах інсульти вражають людей після 70 років, а у нас майже 25% - у допенсійному віці. Ми маємо надію, що проект буде не лише освітній, а реальний, такий, що допоможе подолати цю проблему», - сказав Поліщук.

У свою чергу головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань неврології, член Координаційної ради проекту ESO-EAST в Україні Тамара Міщенко підкреслила, що проблема інсультів для України є дуже актуальною. «У світі 16,8 мільйонів випадків інсультів. Експерти ВООЗ прогнозують, що ця ситуація буде погіршуватися. Це пов’язано зі старінням населення планети, поширеністю чинників ризику тощо. ВООЗ прогнозує, що у 2030 щороку буде 23 млн інсультів і помиратиме 8 млн хворих», - сказала вона. «Для України ця проблема теж дуже актуальна. В Україні 33% людей, яких вражає інсульт – працездатного віку. Інсульт у нашій країні значно помолодшав. Багато випадків серед людей середнього віку, підлітків, навіть серед дітей», - наголосила Міщенко.

За її словами, через мозкові інсульти у 2014 році померло майже 38 тисяч людей. «У розвинених країнах цей показник удвічі нижчий. Однак в Україні все ж є тенденції до зниження показників смертності від мозкового інсульту, порівняно з минулими роками», - сказала Міщенко.

Президент Європейської інсультної організації керівник проекту ESO-EAST в ЄС Валерія Касо зазначила, що прийнято вважати, що інсульт це хвороба літніх людей, але це хибна думка.

«Це - хвороба людей від 15 до 60 років. Щоп’ята жінка та що шостий чоловік у світі імовірно постраждають через інсульт. Ця хвороби особливо загрожує людям від 45 до 60 років, які є працездатними, вже чогось досягли у житті, розвиваються далі. І це захворювання може забрати таку людину, здоров’я якої вже не відновиш. Мета проекту - дати можливість жити повноцінно людям, які перенесли інсульт», - наголосила Міщенко. Вона підкреслила, що лікування інсульту «слід сприймати не як витрату, тягар для системи охорони здоров’я, а як можливість надати людям жити нормальним життям, розвиватися».

«Метою проекту є також виліковування якнайбільшої кількості пацієнтів, відкриття більшої кількості відділень або блоків, якісні спеціалісти по усій країні. Хочемо поліпшити дані щодо епідеміології та розробити національну стратегію лікування інсультних хворих, яка має бути запроваджена в усій країні. Одним з результатів проекту стане постійне та безперервне навчання лікарів та створення українського єдиного реєстру пацієнтів з інсультом. Він стане частиною загальноєвропейського реєстру по запровадженню безпечного лікування інсульту за допомогою тромболізису. У ньому містяться дані щодо лікування абсолютно усіх пацієнтів з інсультом, яких лікували тромболізисом. Це означає обмін інформацією розширення кругозору, обмін знаннями», - сказала Касо.