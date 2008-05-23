Двотижнева білкова дієта досить ефективна

Представляємо вашій увазі досить оригінальну дієту, яка просто не може залишити вас голодними, але при цьому є досить ефективною.

Її суть полягає в тому, що протягом двох тижнів у ваш раціон входять продукти, насичені білками, але при цьому до мінімуму зведено споживання вуглеводів.

Повірте, ви можете дозволити собі шикарне меню, запивати, яке можна кавою без кофеїну, трав`яним чаєм, мінеральною газованою водою або содовою.

Причому напої можна вживати в необмеженій кількості.

Навіть вживання майонезу при цій дієті не забороняється, головне, щоб він був домашнього приготування: у його склад повинні входити – оливкова олія, свіжі яйця.

Тепер же ми познайомимо вас з п`ятьма варіантами зразкового меню, вибирайте на свій смак.

Варіант 1.

Сніданок: Омлет, приготований на вершковому маслі, скибочка бекону і склянка томатного соку.

Обід: п`ятдесят грамів цвітної капусти, приготованої на пару з п`ятдесяти грамами сира, підсмаженого на грилі, невелика порція овочевого салату.

Вечеря: приготуйте креветковий коктейль, курку та два великі помідори зажарте на грилі, п`ятдесят грамів шпинату.

Варіант 2.

Сніданок: копчений лосось, тридцять грамів сира і дванадцять скибочок свіжого огірка.

Обід: стейк, засмажений на грилі з часником, шістдесят грамів помідора, зелений салат з олією і соком одного лимона.

Вечеря: салат «Цезар» без гріна стейк з тунця злегка обсмажений з домашнім майонезом, спаржа, шістдесят грамів капусти-броколі.

Варіант 3.

Сніданок: бекон, шістдесят грамів сиру.

Обід: Дві невеликі котлетки з баранини, вісімдесят грамів капусти і тридцять грамів зеленого горошка.

Вечеря: один млинчик з соєвої муки і з яйцями, фарширований крабом і майонезом, п`ятдесят грамів французької квасолі, приготованої на пару, желе без цукру.

Варіант 4.

Сніданок: яєчня з беконом.

Обід: свинна відбивна, приготована на грилі, шістдесят грамів пюре з буряку та вершковим маслом і сто грамів шпинату.

Вечеря: гриби, заправлені оливковою олією і лимонним соком, морський окунь, велика порція салату з латуку, свіжих огірків і редиски, желе без цукру.

Варіант 5.

Сніданок: шинка на грилі і яйце, зварене в мішечок.

Обід: холодне курча, салат з латуку, чотири скибочки зеленого болгарського перцю, чотири скибочки огірка і домашній майонез.

Вечеря: креветки в часниковому соусі, смажена баранина і вісімдесят грамів молодої капусти.