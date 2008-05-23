Від чого варто відмовитися жінці, щоб залишатися здоровою

Всі ми хочемо бути здоровими. Але, часто самі ж і стаємо причиною власних хвороб. Звичайно, робимо це ми не свідомо, але здоров`я нам це не поверне, тому краще приймати заходи з порятунку самих себе вже зараз.

Відмовся! Краще всього відмовитися від нарощування нігтів. На сьогоднішній день вже велика кількість світових зірок відмовляються від цього «задоволення». І справа зовсім не в тому, що мода, на жаль, дуже мінлива, а в тому, що це просто небезпечно. У ряді європейських країн були проведені дослідження, які показали, що речовина, яка використовується при нарощуванні нігтів, - металакріт, здатна не тільки викликати алергічну реакцію, але і стати причиною запалення кутикули і відшаровування нігтя від нігтьового ложа. В даний час достатньо серйозно стоїть питання про заборону даної речовини.

Відмовся! Відмовитися слід також і від носіння каблуків вище 8-12 см, оскільки це надалі може призвести до безпліддя. Медики з Франції прийшли до висновку, що при носінні такого каблука жінка мимоволі відхиляється назад, що чинить додатковий тиск на тазові кістки. Тазові кістки ж у свою чергу примушують людину неприродно прогинатися і злегка вип`ячувати живіт вперед. Це призводить до того, що під сильним тиском знаходяться внутрішні статеві органи.

Тому, можуть виникнути не тільки серйозні проблеми з менструальним циклом, але і неприємності із зачаттям.