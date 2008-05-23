Як кинути палити за 6 днів

На щастя останнім часом значно знижується кількість прихильників такої згубної звички, як куріння. Зв`язано це з багатьма чинниками.

Перш за все, з тим, що в багатьох країнах введена заборона на куріння у громадських місцях, в активній пропаганді здорового способу життя і відмовою від куріння багатьох знаменитих людей. Все це і багато що іншого значно знизило кількість людей, які палять.

Але про остаточну перемогу над курінням говорить зарано. Тому учені не втрачають надію винаходу простого способу відмови від нікотину, який би підходив всім, не залежно від «стажу» куріння. Останні відкриття американських учених ще трохи наблизили учених до вирішення цієї проблеми.

Учені з`ясували, що в організмі у людини, що палить, швидко руйнується вітамін С, а його замінником стає нікотин. Якщо ж курець вирішив відмовитися від своєї згубної звички, то дуже важливо, щоб в його організм потрапляла максимальна кількість бракуючого вітаміну С. При достатньому його надходженні, вітамін С займає місце нікотину і потреба в нікотині помітно знижується.

Американські учені пішли ще далі і розробили програму відмови від куріння, яка розрахована на шість днів. У цей період, людям, які кидають палити, настійно рекомендується вживати більше продуктів, що містять аскорбінову кислоту. Насамперед курцям слід вживати апельсиновий і лимонний соки, а також перетерту смородину.

Однак не всім підходить рекомендація випивати в першій половині дня п`ять-шість склянок апельсинового соку. Від такого методу краще відмовитися людям, які страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту.