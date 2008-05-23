«Україна 3000» оголошує конкурс на закупівлю обладнання для київських дитячих медустанов
Кінцевий термін подання пропозицій – 30 травня
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» оголошує конкурс на закупівлю медичного обладнання для Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України та української дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, до комплекту обладнання входять апарат штучної вентиляції легенів та діагностична електроенцефалографічна система для немовлят.
До участі в конкурсі запрошуються фізичні або юридичні особи, незалежно від форми власності, місця реєстрації та розташування, які підтвердять намір взяти участь у конкурсі шляхом подання конкурсної пропозиції відповідно до Конкурсних умов.
Учасники конкурсу надсилають пропозиції за адресою: вул. Боричів Тік, 22-А, м. Київ, 04070, Україна.
Кінцевий термін подання пропозицій – 30 травня 2008 року, до 10:00 за київським часом. У разі надсилання пропозиції поштовим зв’язком, лист повинен надійти до зазначеної години.
Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться у приміщенні Фонду «Україна 3000» 30 травня 2008 року, об 11:00 за київським часом.
Фонд «Україна 3000» звертається до майбутніх учасників конкурсу з проханням враховувати його благодійні засади. “Ми будемо дуже вдячні, якщо учасники конкурсу з розумінням поставляться до цієї акції і нададуть максимально можливі знижки”, - зазначають у фонді.