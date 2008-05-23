Експерти ВООЗ: смерть юнака з Краматорська не пов’язана з вакцинацією

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ зустрівся з Генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет ЧЕН. На зустрічі був присутній голова Європейського бюро ВООЗ Марк ДАНЗОН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, представник ВООЗ запевнила, що ознайомлена з ситуацією навколо імунізації в Україні, та висловила своє занепокоєння з цього приводу. Зокрема, вона наголосила, що експерти ВООЗ, вивчивши обставини трагічного випадку у Донецькій області, не мають підстав пов’язувати смерть підлітка з вакцинацією.

Вона також висловила готовність надати найкращих експертів для отримання достовірної та повної інформації щодо питання імунізації населення.

М.ЧЕН також відзначила, що, на її думку, не можна в питаннях здоров’я нації керуватись поняттями політичної доцільності, адже звинувачення, які пролунали на адресу вакцини індійського виробництва, повинні ґрунтуватись на беззаперечних доказах національних і міжнародних експертів.