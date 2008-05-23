На Одещину після щеплень від кору госпіталізовано двох школярів

Після щеплень від кору медикам довелося госпіталізувати в обласну дитячу лікарню двох школярів Ізмаїльського району Одеської області.

За словами головного лікаря Ізмаїльскої інфекційної лікарні Лариса ДЕВ’ЯТЬЯРОВОЇ, 16-річних хлопців із сіл Броска і Дунайське з високою температурою, невротичним розладом і рядом інших симптомів спершу доставили в очолювану нею лікарню, а потім у стані середньої тяжкості довелося відправити до Одеської обласної дитячої лікарні.

Зараз, за оцінками лікарів, стан здоров`я школярів, яким зробили щеплення ще 12-13 травня, стабілізується.

Одеські медики ухиляються від коментарів з приводу якості медпрепаратів, використаних при щепленнях, проте висловлюють припущення, що «подібні медичні процедури доцільніше проводити в більш ранньому віці, коли організм швидше справляється зі змінами».