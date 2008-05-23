Українців за два місяці стало менше майже на сто тисяч

На 1 квітня 2008 року в Україні проживали 46 млн. 287 тис. 138 осіб. Зокрема, городян 31 млн. 627 тис. 650 осіб, а жителів сільської місцевості - 14 млн. 659 тис. 488. Про це йдеться у повідомленні Державного комітету статистики України.

За станом на квітень за чисельністю населення перше місце серед областей України зайняла Донецька область (4 млн. 526 тис. 645 осіб), а останньою в списку виявилася Чернівецька область (903 тис. 581 людина). У Автономній Республіці Крим минулого місяця зареєстровано 1 млн. 968 тис. 697 чоловік.

Згідно даним Держкомстату, за станом на 1 лютого цього року чисельність населення України склала 46 млн. 372 тис. 7 чоловік. Кабінет міністрів України доручив Державному комітету статистики розробити проект нормативно-правового акту уряду про підготовку і проведення Всеукраїнського перепису населення в 2011 році.

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