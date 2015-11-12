Депутат Березенко став членом Комітету ВР з питань охорони здоров'я

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Сергій Березенко став членом Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, після кількох результативних голосувань Верховна Рада таки ухвалила дане рішення – «за» проголосували 227 депутатів (при необхідних 226 — УНІАН) з 339 зареєстрованих у сесійній залі.

У той же час парламент в черговий раз не підтримав проект постанови ВР про обрання народного депутата Ірини Луценко членом Комітету ВР з питань податкової та митної політики. Парламент сьогодні двічі голосував з цього питання, але не було набрано необхідних 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, Березенко був обраний народним депутатом на проміжних виборах в окрузі №205 у Чернігові 26 липня.