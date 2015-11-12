ВР дозволила фінансувати заходи з охорони здоров'я за кошти місцевих бюджетів
15:30, 12 листопада 2015Країна
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Прийнятим законом усувається колізія в законодавстві.
REUTERS
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо видатків на охорону здоров'я; № 2495).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Прийнятим законом усувається колізія в законодавстві. У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить за рахунок власних коштів місцевих бюджетів здійснювати витрати на передбачені Бюджетним кодексом України заходи по охороні здоров'я.
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