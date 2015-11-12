ВР дозволила фінансувати заходи з охорони здоров'я за кошти місцевих бюджетів

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо видатків на охорону здоров'я; № 2495).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 243 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Прийнятим законом усувається колізія в законодавстві. У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить за рахунок власних коштів місцевих бюджетів здійснювати витрати на передбачені Бюджетним кодексом України заходи по охороні здоров'я.