В Україні планують ввести посаду уповноваженого з питань сім'ї

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, за словами Гройсмана, «очевидно, що нам потрібно утверджувати сьогодні сімейні цінності. Я думаю, що може з’явитись в уряді спеціально уповноважена людина з питань сім’ї та сімейних цінностей. І ми доведемо всьому світу і собі, що ми згодні виконувати свої зобов’язання перед світом і готові бути частиною цивілізованого європейського світу».

«Це дасть можливість 46 мільйонам отримати безвізовий режим, нормально подорожувати, й Україні підтвердити свою готовність до виконання взятих на себе зобов’язань», - заявив він перед голосуванням за законопроект № 3442, який передбачає внесення антидискримінаційної правки до трудового законодавства.

За словами Гройсмана, «в нас є дуже багато питань, які ми не до кінця розуміємо, і, напевно, хтось цим користується для того, щоби робити підміну понять». Він пояснив, що у пропонованих змінах ідеться про те, що «якщо людина у нас з вами працює, ми не маємо права її просто дискримінувати». «Я хочу ще раз підкреслити, що основними цінностями будь-якої держави є людина і її права. Ми виступаємо з вами за сімейні цінності, і ні в якому разі не можуть бути одностатеві шлюби, - наголосив Гройсман. - Ми ніколи це не будемо підтримувати».