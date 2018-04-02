Гуманітарний штаб запустив новий онлайн-тест, присвячений "травмі війни"

Сьогодні, 13 листопада, Психологічна служба Штабу Ріната Ахметова запустила новий онлайн-тест, присвячений «травмі війни». Тест призначений для переселенців з Донбасу. Опитувальник допоможе їм зрозуміти, як пережиті в зоні бойових дій події відображаються на теперішньому «мирному» житті.

Всі переселенці, так чи інакше, пережили складні події. Вони змушені були покинути обжиті будинки, місця роботи, і починати будувати нове життя на новому місці. Такий вимушений переїзд сам по собі – складна життєва подія. Однак якщо мова йде тільки про вимушений переїзд, про розрив старих зв'язків і налагодження життя в новому місці, то це, при всіх складнощах все ж не вважається «травмою».

Словом «травма» («психічна травма») позначають стан психіки людини, яка зазнала дуже сильного, шокового впливу, потрапила у ситуацію, коли її власному життю або життю близьких людей загрожувала реальна небезпека. В умовах цієї війни подібні ситуації траплялися з багатьма людьми. Це, наприклад, часте перебування під обстрілом, картини загиблих людей, загроза загибелі при втечі, перебування в заручниках, пережите насильство і багато іншого.

Якщо подібні події обійшли вас стороною, то не всі запропоновані в тесті питання можуть бути вам зрозумілі, і це – добре. Якщо ж ви потрапляли у подібні травматичні ситуації, то, можливо, задані психологами питання допоможуть вам краще зрозуміти і оцінити свій стан в минулому або сьогоденні і, якщо це необхідно, звернутися за допомогою.

Пройти тест можна тут.