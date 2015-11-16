В Одесі повернуто приміщення санаторію ім. Чкалова
09:34, 16 листопада 2015Країна
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В Одесі за втручання прокуратури державі повернуто приміщення санаторію ім. Чкалова вартістю 1,7 млн грн.
УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, рішенням господарського суду задоволено позов прокуратури області в інтересах регіонального відділення Фонду держмайна України в області, державної установи «Спеціалізований клінічний санаторій ім. Чкалова» до підприємця.
Позовні вимоги прокуратури полягали у стягненні з підприємця неустойки і поверненні приміщень санаторію державі.
На даний час підприємець-відповідач звільнив нежитлові приміщення площею понад 221 кв. м і вартістю 1,7 млн грн.
«Приміщення повернуто балансоутримувачу», - відзначили в прес-службі.
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