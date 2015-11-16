Корисні властивості калини

Калина має сечогінну дію, її призначають при набряках через порушення роботи нирок, сечовивідних шляхів і серця. Антисептичні та в'яжучі речовини допомагають швидкому загоєнню ран, кровоточивих виразок ШКТ. У період після хвороби калину вживають для відновлення сил, зміцнення імунітету. Добре при цьому пити калиновий чай: 1 ст. ложку ягід калини заливають 1 склянкою окропу і настоюють 1-2 години. Вживати необхідно 2 рази на день по півсклянки.

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Для приготування настою необхідно сухі плоди калини (20 гр) потовкти, залити окропом (250 мл) і настояти протягом 4-х годин. Настій такої концентрації допомагає при атеросклерозі, гіпертонії, гастритах, спазмах судин, колітах і виразках ШКТ. Пити його слід перед прийомом їжі протягом дня по 100 мл. Для зовнішнього застосування настій використовують при кровотечах з носа і шкірних висипах. При простудних захворюваннях, бронхітах роблять настій з 40 г ягід і 200 г підігрітого до 50°С меду. Вживати суміш необхідно після їжі 4 рази в день по 1 ст. ложці. При цьому потрібно її тримати в роті і ковтати поступово разом зі слиною.

Свіжовичавлений сік калини застосовується при бронхіальній астмі, болях у серці і печінці. Якщо полоскати ним горло, то сік допомагає при ангіні, стоматитах, кровотечах ясен і інших захворюваннях ротової порожнини. Протирання шкіри соком особи позбавить від висипу вугрів.

Хоч калина і несе для організму безперечну користь, її застосування не рекомендовано всім.

Головним протипоказанням до вживання калини є вагітність, оскільки сік плодів калини містить речовини, що є аналогом жіночих гормонів.

Підвищений вміст цих речовин в крові здатне викликати розвиток різних патологій у плоду і навіть спровокувати передчасні пологи.

Крім того, не варто захоплюватися калиною людям із зниженим артеріальним тиском. У даній ситуації лікарі радять вживати не більше однієї столової ложки ягід в день або випивати максимум одну чашку чаю з калини.

Протипоказана калина і людям, що страждають хронічними захворюваннями нирок, а також мають підвищену кислотність шлункового соку.