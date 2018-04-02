Як проходить перевірка якості продуктів від Штабу Ахметова

Штаб Ріната Ахметова забезпечує контроль якості виданих продуктів на всіх етапах надання допомоги – від закупівлі до передачі продуктового набору в руки одержувача, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. За законами України всі продукти, що належать до гуманітарної допомоги, повинні бути підтверджені сертифікатами якості та мати запас терміну зберігання.

«За обсягами продукції, що закуповуєтся, Штаб Ріната Ахметова – один з найбільших покупців на продовольчому ринку України. Спочатку було прийнято рішення працювати тільки з українськими виробниками, у яких в місяць ми закуповуємо близько 5,5 тисяч тонн. Наш основний принцип при закупівлі продуктів – це співвідношення «ціна-якість-репутація виробника». Ми закуповуємо дуже великі обсяги, і за певними видами продуктів забезпечуємо повний товарообіг деяких заводів. При цьому Штаб контролює якість і несе відповідальність за кожен набір виживання, який видається », – розповів директор Штабу Олександр Вишняков.

Читайте такожРінат Ахметов не має наміру припиняти надавати допомогу ДонбасуЗа 1,5 року роботи Штаб з нуля збудував один великий механізм надання допомоги – закупівлі продуктів, зберігання їх у розподільчому центрі в Дніпропетровську, доставки в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі, організації видачі наборів виживання. Щомісяця отримують продуктові набори 500 тисяч осіб.

Перевірка якості Гуманітарної допомоги від штабу проходить у 5 етапів:

Перевірка при доставці від постачальника

Вся продукція доставляється у розподільний центр в Дніпропетровську. При прийомі нової партії перевіряється наявність сертифікатів якості, збереження упаковки та терміни придатності продукту. У разі надання неякісного продукту постачальник несе відповідальність, і зобов'язаний здійснити повну заміну товару.

Читайте такожГуманітарний штаб запустив новий онлайн-тест, присвячений "травмі війни"Перевірка в незалежній лабораторії

Кожен продукт з набору проходить перевірку якості в незалежній лабораторії: органолептичну (показники смаку, запаху, консистенції, кольору, відсутність сторонніх домішок) і фізико-технічну (показники ваги продукту та кількості солі в ньому). По проходженню експертизи Штаб отримує завірений протокол з результатами дослідження.

Перевірка на складах Штабу в Донецьку і Маріуполі

Волонтери логістичних центрів в Донецьку і Маріуполі перевіряють продукти при розвантаженні автоколон: відповідність температурного режиму в машинах і якість упаковки продуктів. У складських приміщеннях центрів дотримуються всі санітарні норми і правила зонування, продукція зберігається з дотриманням температурного режиму і рівня вологості.

Перевірка продуктів під час стикерування і фасування

Процедури виконуються при безпосередньому зборі продуктового пакету в логістичних центрах. Волонтери маркують кожну одиницю продукту спеціальним стікером «Гуманітарна допомога. Не для продажу», при цьому ще раз перевіряючи продукцію.

Моніторинг відгуків одержувачів: гаряча лінія, соцмережі, інтернет

Гаряча лінія Штабу. Люди залишають пропозиції щодо поліпшення роботи Штабу, пунктів видачі та відгуки. Співробітники Штабу обробляють кожен відгук і усувають проблеми. Також оператори гарячої лінії обдзвонюють близько 5 тисяч одержувачів допомоги в місяць, щоб отримати зворотній зв'язок про роботу.

Соціальні мережі та інтернет. Співробітники Штабу відстежують коментарі та відгуки користувачів з метою отримання зворотного зв'язку щодо якості продуктів.