Волонтери передали функціональні ліжка з Чехії для українських військових госпіталів

Українські волонтери, які живуть у Празі, передали близько 30 функціональних ліжок для військових госпіталів України. Про це повідомляє Радіо Свобода. Це спеціально оснащені конструкції, що дозволяють важкохворим зручно розташовуватися сидячи або лежачи.

За словами одного з активістів Тараса Костюка, основну кількість отримає Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони України, а також Перший добровольчий мобільний госпіталь імені Пирогова. Відправляють і звичайні ліжка в Тернопіль, де солдати будуть проходити психологічну реабілітацію.

«Ці функціональні ліжка з пультом управління, з програмуванням для тяжкопоранених військовослужбовців. Звичайні ліжка - стандартні, а ці дають можливість змінювати положення ніг, голови. І для тих військовослужбовців, які «лежачі», тобто не можуть самостійно ходити, пересуватися або повертати голову - за допомогою пульта на цих ліжках все це можна робити», - сказав волонтер.

Вдалося домовитися, каже активіст, ці ліжка безкоштовно подарує Україні чеський виробник.

Це вже дев'ятий гуманітарний вантаж за рік, який Тарас Костюк та його однодумці пересилають в Україну. Раніше в якості гуманітарної допомоги передавали речі, харчування та медичні препарати для поранених, які складно або дорожче купувати в Україні.