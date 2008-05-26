Як оздоровити волосся

Напевно, кожна жінка хоче, щоб її волосся було красивим і здоровим. Але не завжди є можливість купувати дорогі косметичні засоби. Це зовсім не обов`язково, адже можна і в домашніх умовах з успіхом доглядати за волоссям.

При випадінні і ламкості волосся найбільш ефективними є маски з білої глини. За допомогою жовтої глини можна позбавитися лупи, а зелена глина позбавить від себореї. Блакитна глина наситить волосся киснем, відмінно очищає і захищає їх. Червона глина ж заспокоїть подразнену шкіру голови.

Для сухого і нормального волосся чудово підходять маски з кислого молока і кефіру. Нанесіть на волосся кефір або кисле молоко, після чого м`якими масажуючими рухами втирайте їх у волосся, а потім накроюйте волосся плівкою і пов`яжіть рушник. Тримати таку маску слід протягом п`ятнадцяти хвилин, а після закінчення цього часу змити теплою водою.

Хлібно-трав`яна маска є досить поширеною і ефективною.

Для її приготування вам потрібно у рівних частинах змішати шавлію, ромашку, подорожник і материнку, після чого одну столову ложку одержаної трав`яної суміші потрібно залити одним стаканом кип`ятку. У цьому настої потрібно розмочити чорний хліб, а одержану кашку нанести на волосся і шкіру голови і втерти. Лишити на дві години.

Після закінчення цього часу волосся слід вимити теплою водою.