Музика здатна знижувати тиск

09:13, 26 травня 2008
Країна
3

Знімає больові відчуття

Люди, що страждають на підвищений тиск, можуть істотно полегшити свій стан, якщо слухатимуть музику по півгодини на день.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого були обнародувані на науковій конференції в Новому Орлеані.

Учені з`ясували, що такий спосіб зняття симптомів хвороби може у ряді випадків замінити людям з помірною гіпертонією аптечні препарати.

У експерименті взяли участь 48 чоловік у віці від 45 до 70 років, які до цього приймали ліки від гіпертонії. З них 28 протягом місяця слухали класичну, традиційну індійську або кельтську музику по 30 хвилин в день, а також робили спеціальні вправи для контролю дихання. Інші 20 учасників дослідження, що складали так звану контрольну групу, не міняли звичного способу життя.

Показники, зняті після закінчення першого і четвертого тижнів експерименту, показали, що тиск систоли в "музичній" групі значно знизився. У контрольній групі такого різкого падіння відмічено не було.

Науці і раніше було відомо, що музика може сприяти зняттю больових відчуттів і зниженню тиску. Проте, це перше дослідження, яке ясно ілюструє вплив щоденного прослуховування музики на показники амбулаторного моніторингу артеріального тиску. Такий метод контролю тиску припускає його регулярне вимірювання протягом доби.

Medvesti.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter