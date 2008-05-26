Музика здатна знижувати тиск

Люди, що страждають на підвищений тиск, можуть істотно полегшити свій стан, якщо слухатимуть музику по півгодини на день.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого були обнародувані на науковій конференції в Новому Орлеані.

Учені з`ясували, що такий спосіб зняття симптомів хвороби може у ряді випадків замінити людям з помірною гіпертонією аптечні препарати.

У експерименті взяли участь 48 чоловік у віці від 45 до 70 років, які до цього приймали ліки від гіпертонії. З них 28 протягом місяця слухали класичну, традиційну індійську або кельтську музику по 30 хвилин в день, а також робили спеціальні вправи для контролю дихання. Інші 20 учасників дослідження, що складали так звану контрольну групу, не міняли звичного способу життя.

Показники, зняті після закінчення першого і четвертого тижнів експерименту, показали, що тиск систоли в "музичній" групі значно знизився. У контрольній групі такого різкого падіння відмічено не було.

Науці і раніше було відомо, що музика може сприяти зняттю больових відчуттів і зниженню тиску. Проте, це перше дослідження, яке ясно ілюструє вплив щоденного прослуховування музики на показники амбулаторного моніторингу артеріального тиску. Такий метод контролю тиску припускає його регулярне вимірювання протягом доби.

Medvesti.ru