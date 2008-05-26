Вітаміни, що дарують щастя

Британські учені задалися питанням: «Чи можуть вітаміни зробити людину щасливіше?». На їх думку, відповідь на це питання повинна бути позитивною. Вони провели ряд досліджень, в ході яких з`ясувалося, що люди, які схильні до депресії, часто страждають від браку в організмі фолієвої кислоти.

В той же час, люди з нормальним рівнем фолієвої кислоти, страждають від психічних розладів набагато рідше. Учені це відкриття пояснили тим, що фолієва кислота бере участь у виробленні серотоніна, так званого «гормону щастя», який позитивно впливає на наші емоції.

Деякі люди, навіть при правильному харчуванні, страждають від браку цього елементу через те, що вона погано засвоюється організмом, через це у людей спостерігаються емоційні перепади і депресії. Тому, учені з Великобританії розробили цілий комплекс процедур, які повинні допомогти людям вправитися з їх переживаннями.

До цього комплексу увійшла не тільки психологічна терапія, але і прийом препаратів, що містять фолієву кислоту.