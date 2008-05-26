ІV з’їзд нейрохірургів України

В м. Дніпропетровськ, 27-29 травня відбудеться ІV з’їзд нейрохірургів України Організатори: Українська асоціація нейрохірургів Державна установа “Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова" АМН України 04050, Київ, вул. Мануїльського, 32 тел. (044) 483-91-98 Запрошені до участі: представники Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Литви, Латвії, Австрії, Угорщини, США, Німеччини, Ізраїлю, Болгарії, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій

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